POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende (29.12.2017, 12:00 Uhr – 31.12.2017, 12:00 Uhr)

Remagen (ots) – Feuerwehreinsatz nach Kurzschluss in Steckdose

Sinzig-Westum. Am Samstagabend wurden die Feuerwehr Sinzig und die

Drehleiter aus Remagen zu einem gemeldeten Zimmerbrand nach Westum

alarmiert. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte jedoch kein Brand

festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es aufgrund von

Reparaturarbeiten mit Bauschaum im Bereich einer Steckdose zu einem

Kurzschluss kam, welcher zu einer leichten Verpuffung und einer

Rauchentwicklung führte. Das Haus wurde nur minimal beschädigt und

ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Randalierer wurde in Polizeigewahrsam genommen

Niederzissen. Am späten Samstagabend wurde der Polizei Remagen

eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Niederzissen gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Hauptaggressor

bereits entfernt, konnte aber in der Nähe angetroffen werden. Die

Ermittlung des Sachverhaltes ergab, dass es wohl lediglich zu einer

lautstark geführten verbalen Auseinandersetzung kam, so dass alle

Beteiligten, die sich auch einsichtig zeigten, nach Hause entlassen

werden konnten. Nur ca. 30 Minuten später wurde die Polizei erneut

alarmiert, da einer der Beteiligten jetzt in seiner Wohnung

randalierte und nicht zu bändig war, so dass die polizeiliche

Ingewahrsamnahme unumgänglich war.

Schlägerei / Widerstand gegen Polizeibeamte / Ingewahrsamnahme

Remagen. Am späten Samstagabend wurde der Polizei über Notruf eine

Schlägerei mit einer verletzten Person in einem Restaurant in Remagen

gemeldet. Den eintreffenden Polizeikräften wurde sofort ein hohes

Aggressionspotenzial entgegengebracht. Noch während der

Sachverhaltsaufnahme steigerten sich die Aggressionen, es kam zu

ersten Auseinandersetzungen mit den Polizeibeamten, so dass seitens

der Polizei Unterstützungskräfte angefordert werden mussten. Erst

jetzt konnte der Sachverhalt aufgehellt werden, wobei es hierbei zu

weiteren Widerstandshandlungen und, nachdem die Polizeibeamten

mehrfach angegriffen wurden, dem Einsatz von Pfefferspray kam. Zwei

Beteiligte wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam

der Polizeiinspektion Remagen eingeliefert. Drei Polizeibeamte und

mehrere Beteiligte wurden im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt,

entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht / Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Remagen. Bereits am Dienstag, 19.12.2017, kam es gegen 17:00 Uhr

am Fußgängerüberweg der Joseph-Rovan- Allee (Fachhochschule) zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine weibliche Person leicht verletzt wurde.

Die Fußgängerin wollte die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg

überqueren und betrat, nachdem ein Pkw vorschriftsmäßig angehalten

hatte, die Fahrbahn. Als sie etwa die Mitte erreichte, wurde sie von

einem Fahrzeug, welches sich aus der anderen Richtung näherte,

gestreift und an der Hand verletzt. Die Fahrerin dieses Fahrzeuges

hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden der Fußgängerin und

entfernte sich dann von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug

soll es sich um einen silbernen Kombi handeln, die Fahrzeugführerin

soll ca. 50 Jahre alt sein. Die Polizeiinspektion Remagen fragt nun,

wer Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen

kann, Tel. 02642/9382-0. Verkehrsunfallflucht

Burgbrohl-Buchholz. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde im

Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Weidezaun erheblich

beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein

Pkw rücksichtslos über mehrere Pferde-koppeln fuhr und hierbei u.a.

den Zaun beschädigte. An der Unfallstelle konnten diverse

Fahrzeugteile gefunden werden, die einem silbernen Audi, älteres

Modell, zu-zuordnen sind. Der Audi müsste im Frontbereich erheblich

beschädigt sein, Teile der Stoßstange dürften fehlen. Weiterhin

konnte ein Spiegelglas mit einem auffälligen Tieraufkleber

(Salamander) gefunden werden. Die Polizeiinspektion Remagen bittet um

Hinweise. Wo ist ein silberner Audi, älteres Modell, mit frischem

Frontschaden aufgefallen? Tel. 02642/9382-0

