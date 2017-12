FW-E: Feuer im Mehrfamilienhaus – Acht Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Essen-Freisenbruch, Spinozastraße, 31.12.2017, 03:29 Uhr (ots) –

Gegen halb Vier am Silvestermorgen rückte die Feuerwehr zu einem

Wohnungsbrand in die Spinozastraße nach Freisenbruch aus. Beim

Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen meterweit aus einer

Wohnung im ersten Obergeschoß des sechsgeschossigen

Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum war stark verraucht. An einigen

Fenstern und auf Balkonen auf der Gebäudevorder- und Rückseite

standen Menschen und riefen um Hilfe. Zeitgleich zur sofort

eingeleiteten Menschenrettung und Brandbekämpfung im Bereich der

Brandwohnung kamen zwei weitere Trupps unter Atemschutz im

Treppenraum zum Einsatz um diesen nach eventuell dorthin geflüchteten

Personen abzusuchen. Auf der Gebäudevorderseite wurden drei Kinder

und deren Mutter über die Drehleiter aus dem dritten Obergeschoß

gerettet, ihre Wohnung war ebenfalls stark verraucht. Ein auf der

Rückseite vorbereitetes Sprungpolster kam glücklicherweise nicht mehr

zum Einsatz. Der Brand im ersten Obergeschoß konnte schnell mit

einem Rohr gelöscht werden. Zum Glück waren die Mieter dieser Wohnung

zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zuhause. Während der

Nachlösch- und umfangreichen Lüftungsarbeiten wurden alle 36

Wohnungen des Gebäudes überprüft. Den Mietern des Hauses wurde

während dieser Zeit ein Bus der Ruhrbahn als Unterkunft angeboten.

Nach notärztlicher Untersuchung von 26 Personen, darunter 6 Kinder,

wurden insgesamt acht Personen, davon drei Kinder und eine

Schwangere, mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in geeignete

Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren drei Notärzte sowie ein

Leitender Notarzt (LNA). Die Feuerwehr war mit 66 Kräften der Berufs-

und Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Brandwohnung ist unbewohnbar,

alle anderen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die

Straße Philosophenweg war für die Löscharbeiten für ungefähr drei

Stunden komplett gesperrt. Nach abschließenden Schadstoffmessungen

wurde die Einsatzstelle der Kripo zur Brandursachenermittlung

übergeben. Gegen 9 Uhr fand eine abschließende Brandnachschau

statt.(md/SKE)

