POL-ME: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Langenfeld – 1712126

Mettmann (ots) –

Am frühen Sonntagmorgen des 31.12.2017 gegen 04:50 Uhr befuhr ein

62 jähriger Solinger mit seinem Lkw Isuzu die Hildener Straße in

Langenfeld aus Hilden kommend in Fahrtrichtung Richrath. Am

Kreisverkehr Rietherbach fuhr er entgegen der vorgegebenen Richtung

geradeaus auf den Kreisverkehr und kollidierte dort mit einem

Kunstobjekt. Bei der Unfallaufnahme durch eine unmittelbar danach

vorbeikommende Polizeistreife erhärtete sich der Verdacht, dass der

Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet,

der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren

eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.