POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots) –

Am Samstag, den 30.12.2017, gegen 19:40 Uhr, erhielt das PK

Oberharz Kenntnis über einen Pkw, der auf der K 36, zwischen

Bockswiese und Hahnenklee, in den Graben gerutscht war. Vor Ort wurde

die 31-jährige Halterin aus Hannover, Personen aus ihren

Bekanntenkreis und weitere Zeugen angetroffen. Auf Vorhalt teilte die

Halterin den eingesetzten Beamten mit, den Pkw gefahren und in den

Graben gerutscht zu sein. Während ihre Bekannten diese Angaben

bestätigten,widersprachen die Zeugen und gaben an, eine männliche

Person am Pkw gesehen zu haben, die sich anschließend in Richtung

Hahnenklee entfernt habe. Nach erneuter Belehrung und eindringlicher

Befragung erklärte die Halterin schließlich, daß ihr 42-jähriger

Ehemann mit dem Pkw unterwegs gewesen sei und sich nun in der

Ferienwohnung in Hahnenklee aufhalten würde. Auch ihre Bekannten

korrigierten nun ihre gemachten Angaben. Bei einer folgenden

Befragung in der Ferienwohnung stellten die Beamten eine deutliche

Alkoholbeeinflussung beim Ehemann fest und ordneten eine Blutentnahme

an. Weiterhin wurde der Führerschein des Beschuldigten

sichergestellt. Gegen die Begleiter der Ehefrau wurden

Ermittlungsverfahren wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet.

i.A. Marks, PHK

