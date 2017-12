POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 80-jährigen Martin Ehrenboth aus Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) – Seit dem 30.12.2017, 16:30 Uhr, wird der

80-jährige Martin Ehrenboth aus Stralsund Knieper-West vermisst.

Herr Ehrenboth wurde letztmalig in der Nähe seiner Wohnung in der

Arnold-Zweig-Straße gesehen. Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, von

kräftiger Gestalt, trägt einen Vollbart und eine Brille. Bekleidet

ist Herr Ehrenboth mit einer dunklen Jacke, einer beigefarbenen Hose,

braunen Schuhen und einer Mütze (Barett). Vermutlich führt er einen

roten Rollator mit sich. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn

Ehrenboth machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier

Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28 900, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden. Die regionalen Radiosender werden um

Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

