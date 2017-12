POL-HRO: Sprengung eines Abfallsammelbehälters durch „Silvesterböller“ in Nordwestmecklenburg auf der BAB 14 Parkplatz „Pröbbower See West“ in Richtung Schwerin – Täter bekannt gemacht

Metelsdorf (ots) –

Am 30.12.2017 gegen 18:25 Uhr ging beim Polizeinotruf der

Bürgerhinweis ein, dass durch die Insassen eines VW Bora mit

Schweriner Kennzeichen ein Abfallsammelbehälter auf dem

Autobahnparkplatz gesprengt wurde.

Das Tatfahrzeug verließ sofort nach der Sprengung den Parkplatz und

fuhr weiter in Richtung Schwerin. Der Hinweisgeber fuhr dem Fahrzeug

hinterher und lotste die alarmierten Streifenwagen der

Polizeiinspektionen Schwerin und Ludwigslust in Richtung des

verdächtigen Fahrzeuges. Im Bereich der B106 fuhren die

tatverdächtigen Personen plötzlich auf einen Parkplatz und hielten

dort an. Wahrscheinlich hatten sie bemerkt, dass ihnen ein Fahrzeug

folgte. Daraufhin fuhren sie eigenständig zum Parkplatz des

Polizeihauptrevieres Schwerin. Dort wurden sie durch die eingesetzten

Beamten festgestellt und kontrolliert. Einer der 4 Insassen gab

sofort zu, die Mülltonne mittels eines D-Böllers beschädigt zu haben.

Im Fahrzeug befanden sich keinerlei weitere pyrotechnische Produkte.

Nach erfolgter Anzeigenaufnahme und Erhebung aller erforderlicher

Daten konnten die Personen das Revier verlassen.

Auf Grund des Zerstörungsgrades der Mülltonne und der Erfahrungen der

eingesetzten Beamten war davon auszugehen, dass die Zerstörung nicht

durch einen einfachen Böller erfolgte, sondern durch sogenannte

„Polenböller“.

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin suchten daraufhin den

Parkplatz an der B106 auf und stellten dort denselben VW Bora sowie

die dazugehörigen Personen fest. Wie sich herausstellte, hatten diese

dort, bevor sie zur Polizei fuhren, ihre in Polen erworbene, nicht

zertifizierte Pyrotechnik versteckt.

Dabei handelte es sich um 14 Packungen Pyrotechnik mit 233 Böllern

und 1 Artillerie-Geschoss mit insgesamt ca. 800 Gramm

Explosivstoffen!

Diese wurden durch die Polizeibeamten vor Ort sichergestellt und

werden noch in der Nacht durch den Munitionsbergungsdienst des Landes

Mecklenburg-Vorpommern übernommen und der späteren Vernichtung

zugeführt.

Die Tatbestands- und Anzeigenaufnahme auf dem Autobahnparkplatz

erfolgte durch das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf.

Demnach wurde der Abfallsammelbehälter (1,20 m x 0,45 m) aus

Stahlblech durch die Sprengung komplett zerstört. Die Einzelteile

wurden durch die Explosion in einem Umkreis von ca. 50 m verteilt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich weitere Personen auf dem

Parkplatz, unter ihnen der Zeuge und Hinweisgeber.

Bei dieser Straftat wurde glücklicherweise niemand verletzt, aber es

entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Personen erwarten jetzt Strafanzeigen wegen der Herbeiführung

einer Sprengstoffexplosion und des Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz.

Dirk Wiek

Polizeioberkommissar

AVPR Metelsdorf

