FW-BN: Verkehrsunfall mit PKW. Fahrer im Fahrzeug eingeschlossen.

Bonn (ots) – Bonn-Gronau, Friedrich Ebert Alle, 30.12.2017, 20:00

Uhr

Am Abend des 30.12.2017 gegen 2o:oo Uhr wurde die Berufsfeuerwehr

zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der

Friedrich Ebert Alle, Höhe Dreizehnmorgenweg, alarmiert. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein PKW, auf der Seite

liegend, vorgefunden. Im PKW befand sich eine leichtverletzte Person,

die sich auch aufgrund der Lage des Fahrzeuges in einer hilflosen

Situation befand. Die Einsatzkräfte sicherten den PKW mit einem

Stützensystem. Ein Retter kletterte danach zum Verunfallten in den

PKW vor und übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurde der PKW

mittels einer speziellen Rettungstechnik auf die Räder gedreht und

der Verunfallte befreit. Der Patient wurde vom Rettungsdienst

versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3, des

Rettungsdienstes und der Führungsdienst

Rückfragen bitte an:

Hans-Peter Halbach

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Hans-Peter Halbach

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn | Publiziert durch presseportal.de.