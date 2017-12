POL-OL: Bad Zwischenahn: Brand einer Waschmaschine / Feuerwehrfahrzeug bei der Anfahrt an einem Verkehrsunfall beteiligt

Oldenburg (ots) – Am Samstag, 30.12.2017, gg. 14.20 Uhr, wird ein

Brand im Rosmarinweg in Bad Zwischenahn gemeldet. Dort soll in einer

Wohnung eine Waschmaschine brennen. Die zuerst eintreffenden

Polizeibeamten stellen fest, dass die Waschmaschine aus ungeklärter

Ursache leicht in Brand geraten ist. Der Brand kann schnell gelöscht

werden und die 81- jährige Wohnungsinhaberin bleibt unverletzt. Die

alarmierte Feuerwehr Bad Zwischenahn rückt schnell mit mehreren

Fahrzeugen zum Ereignisort aus. Dabei kommt es im Kreuzungsbereich

Oldenburger Straße / Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Dieses überquert bei Rotlicht den

Kreuzungsbereich. Das Martinshorn und das Blaulicht sind

eingeschaltet und mehrere Fahrzeuge auf der Oldenburger Straße und

der Westersteder Straße, für die jeweils Grünlicht gezeigt wird,

erkennen die Situation und gewähren dem Feuerwehrfahrzeug den

Vorrang. Das Feuerwehrfahrzeug tastet sich vorsichtig in den

Kreuzungsbereich hinein. Ein PKW- Fahrer, der aus Rtg. Oldenburg

kommt, erkennt die Situation jedoch nicht rechtzeitig und fährt

frontal in das Heck des Feuerwehrfahrzeuges. Der 21- jährige PKW-

Fahrer aus Bad Zwischenahn bleibt vermutlich unverletzt, wird jedoch

vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Die

Feuerwehrkameraden in dem Feuerwehrfahrzeug kommen mit dem Schrecken

davon und bleiben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht

erheblicher Sachschaden. An dem PKW des 21- jährigen, bei dem es sich

um einen erst wenige Wochen alten Mercedes handelt, dürfte ein

Totalschaden entstanden sein.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei

Bad Zwischenahn unter 04403-9270 zu melden.

