POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss – 2 Leichtverletzte

Bad Kreuznach, Europaplatz (ots) –

Am Samstag, dem 30.12.2017, kam es gegen 15:30 Uhr in der

sogenannten Tiefstraße, unterhalb des Europaplatzes, zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Mann aus Bad Kreuznach kam dort

infolge seiner starken Alkoholisierung (2,95 Promille Atemalkohol)

mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen

geparkten Pkw im Heckbereich. Die beiden Insassen des geparkten Pkw

wurden hierbei leicht verletzt. Es handelte sich um eine 51-jährige

Frau aus dem Kreisgebiet und deren 20-jährige Tochter. Nach dem

Zusammenstoß flüchtete der 53-Jährige mit seinem stark beschädigten

(u.a. Achsbruch) Pkw von der Tiefstraße aus in Richtung

KH-Winzenheim. Etliche Verkehrsteilnehmer meldeten den

Schlangenlinien fahrenden Pkw hiesiger Dienststelle per Notruf. So

war es möglich, dass der 53-Jährige noch vor dem Stadtteil Winzenheim

von einer Streife angehalten werden konnte. Dem 53-Jährigen wurde

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des

Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Zum Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der 53-Jährige in einer geschlossenen Einrichtung

untergebracht. Sein eigentlich nicht mehr fahrbereiter Pkw war zuvor

abgeschleppt worden. Aus diesem Grund musste die

Charles-de-Gaulle-Straße kurzzeitig gesperrt werden. Die

Unfallschäden an beiden Fahrzeugen wurden insgesamt auf ca. 12.000

EUR geschätzt. Die Polizei Bad Kreuznach bedankt sich bei allen

Zeugen, die den jeweiligen Standort des Unfallverursachers mitgeteilt

hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.