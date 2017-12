POL-VER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 30.12.2017

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) –

Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Achim. Am Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger

Spanier mit seinem Kühl-Sattelzug die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Unmittelbar im Bremer Kreuz kam er aus bislang ungeklärter Ursache

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte erheblich mit der

Mittelschutzplanke. Anschließend stürzte der Sattelzug auf die Seite,

wonach die Sattelzugmaschine in die Luft ragte. Der Fahrer wurde

leicht verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Für

die aufwändigen Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A1 im

Bremer Kreuz bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. Der

Verkehr wurde über den dortigen Parallelfahrstreifen geleitet. Es kam

zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um das Bremer Kreuz, wobei

zeitweise ein Stau auf der A1 von ca. 12 Kilometern Länge entstand.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

