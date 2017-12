POL-HM: Polizei stoppt gefährlichen Möbeltransport

Holzminden (ots) –

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr stoppten Beamte der Polizei

Holzminden einen kuriosen Möbeltransport auf der Allersheimer Straße.

Die Familienlimousine aus Italien war den Beamten aufgefallen, weil

auf dem Dach ein Sofa verladen war. Bei näherer Überprüfung stellten

die Beamten fest, dass das Sofa ohne jegliche Sicherung transportiert

wurde. Der 21-jährige Fahrzeugführer muss sich jetzt in einem

Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die

Ladungssicherung verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm ausdrücklich

untersagt. Polizeioberkommissar Jürgen Scheiding weist in diesem

Zusammenhang daraufhin, dass sämtliche mitgeführte Ladung durch

zugelassene Ladungssicherungsmittel gegen Verrutschen oder

Herabfallen gesichert werden muss, da sie im Falle einer starken

Bremsung oder eines Unfalles schwere Sachschäden und Verletzungen

verursachen kann.

