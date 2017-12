POL-HM: Unfall in der Bülte – Vorfahrt mißachtet

Holzminden (ots) –

Am Samstag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Holzmindener mit

seinem Opel die Kopernikusstraße in Holzminden in Richtung Bülte. An

der Kreuzung Bülte musste er aufgrund des dortigen VZ 206,

sogenanntes „Stoppschild“, halten. Beim Wiederanfahren übersah er

offensichtlich den Ford Focus eines Holzmindeners, welcher die Straße

Bülte in Richtung Allersheimer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß

auf der Kreuzung bei dem der 26-jährige Fahrzeugführer des Ford

leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die

verunfallten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen. Durch den Unfall und die Bergung der

Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, in dem zu dieser

Zeit stark frequentierten Gewerbegebiet.

