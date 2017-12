POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 30.12.2017

Cuxhaven (ots) – Bereich Hemmoor

Hemmoor: Unfallflucht Am Donnerstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis

16.30 Uhr,kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Hemmoor,

Otto-Peschel-Straße, zu einem Verkehrsunfall, wobei ein unbekannter

Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel Corsa

fuhr. Hierbei wurde der schwarze Opel Corsa an der Fahrzeugfront

beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.-Euro. Zeugen, die

den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Polizei in Hemmoor, Tel. 04771-6070, in Verbindung zu setzen.

Bereich Geestland

Langen: Jugendliche beschädigen Fahrzeuge Am Freitagnachmittag

gegen 15:25 Uhr befuhren drei Jugendlichen mit ihren Fahrrädern dem

Hinschweg in Langen. Dabei verbogen sie an mehreren Fahrzeugen die

Außenspiegel. Mindestens bei einem Fahrzeug wurde dieser auch

beschädigt. Anschließend konnten sich die Personen in unbekannte

Richtung entfernen. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben

können, werden gebeten, sich beim PK Geestland, Tel.: 04743-9280 , zu

melden.

BAB 27 – Gemarkung Hagen: Unfall auf der Autobahn Freitagmittag,

gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 27 zu einem

Verkehrsunfall. In der Gemarkung Hagen im Bremischen kam es zwischen

den Anschlussstellen Hagen und Uthlede, Richtungsfahrbahn Bremen, zu

einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 28-jähriger Fahrer eines

schwarzen Audi A 4 mit OHZ-Kennzeichen überholte mehrere Fahrzeuge

und soll zuvor, nach Zeugenaussagen, bereits mehrfach bei hoher

Geschwindigkeit dicht bei vorausfahrenden Fahrzeugen aufgefahren

sein. Im weiteren Verlauf des Überholvorgangs fuhr er mit hoher

Geschwindigkeit auf einen sich ebenfalls auf dem Überholfahrstreifen

befindlichen grünen Kleintransporter eines 35-jährigen Bremerhaveners

auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Eine nachfolgende

44-jährige Frau aus Nordenham überfuhr mit ihrem Pkw Trümmerteile und

beschädigte ihr Fahrzeug dadurch.Der Gesamtschaden wird auf insgesamt

ca. 17.000 Euro geschätzt. Der verursachende Audi-Fahrer wurde leicht

verletzt. Zudem wurde vorsorglich eine unbeteiligte schwangere Frau

dem Krankenhaus zugeführt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde

bekannt, dass der beteiligte Kleintransporter nicht mehr versichert

ist. Der Fahrzeugführer muss in diesem Fall mit einem Strafverfahren

rechnen. Unfallzeugen oder Personen, die Angaben zum Fahrverhalten

des Pkw Audi machen können, werden gebeten, sich beim PK Geestland,

Tel.: 04743-9280, zu melden.

