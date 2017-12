POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots) – Backnang: Fußgängerin angefahren

Ein 29-jähriger Daewoofahrer übersah am Freitag, gegen 18:14 Uhr,

beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Weissacher

Straße / Blumenstraße in Richtung Stadtmitte aus Unachtsamkeit und

starkem Schneefall eine 59-jährige Fußgängerin, die die Straße am

Fußgängerüberweg querte. Durch den Aufprall wurde sie zu Boden

geschleudert und leicht verletzt. Die Fußgängerin musste in ein

Krankenhaus eingeliefert werden.

Berglen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag, gegen 21:05 Uhr, geriet eine 42-jährige Daciafahrerin

auf der Kreisstraße 1872 von Kottweil in Richtung Birkenweißbuch

aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster

Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte in den Graben. Der Dacia

kippte um, so dass die Fahrerin von der Feuerwehr gerettet werden

musste. Die 42-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in

ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben der Feuerwehr Berglen, die

mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort war, war auch die Feuerwehr

Winnenden, Abteilung Buchenbach, mit einem Fahrzeug und 9 Mann im

Einsatz. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Winnenden: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Ein 69-jähriger VW-Fahrer erlitt am Freitag, gegen 17:46 Uhr,

während der Fahrt Kreislaufprobleme und stieß auf der Schorndorfer

Straße mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Mercedesfahrerin

zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca.

20.000 Euro.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Ein 27-jähriger Audifahrer wollte am Freitag, gegen 17:15 Uhr, von

der Stuttgarter Straße zum Fachmarktzentrum Waiblinger Tor nach links

abbiegen. Er übersah allerdings eine entgegenkommende 55-jährige

Renaultfahrerin und kollidierte mit ihr. An beiden Fahrzeugen

entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

