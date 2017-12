FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Feuer im 10 OG der Asklepios Klinik Altona

Hamburg (ots) – 30.12.2017, 08.30 Uhr, FEUY MANV10 Die

Brandmeldeanlage der Asklepios Klinik in Altona löste um 08.30 Uhr

Alarm aus. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort ein Feuer

in einem Krankenzimmer im 10. OG des Krankenhauses fest. Eine Person

war schon vor Eintreffen vom Personal des Hauses gerettet worden. Da

eine Gefahr für die weiteren Patienten der Station bestand wurde

umgehend die Alarmstufe auf „Feuer Menschenleben in Gefahr und

Massenanfall von Verletzten mit 10 und mehr Betroffenen“ ausgelöst.

Die Brandbekämpfung wurde unter umluftunabhängigem Atemschutz mit

einem C-Rohr vorgenommen und war nach kurzer Zeit erfolgreich.

Gleichzeitig musste die begonnene Evakuierung der Station 10B weiter

geführt werden. Die umliegenden Stationen wurden kontrolliert und

wegen beginnender Verqualmung, horizontal in die Nachbarstationen

evakuiert. Hier haben sich die eingeübten Konzepte bewährt. Insgesamt

gab es 5 (1 Patient, 2 x Pflegepersonal, 2 x Polizei) durch

Rauchgasinhalation verletzte Personen. 16 von der Station 10B

evakuierte Patienten wurden in der zentralen Notaufnahme des

Krankenhauses gesichtet und betreut. Hier waren keine weiteren

Verletzte zu beklagen. Die Brandstation und die umliegenden Stationen

wurden durch die Feuerwehr begangen und mittels Druckbelüftern

rauchfrei gemacht. Abschließend wurde das Brandgeschoss der Polizei

zur Ermittlung der Brandursache und das restliche Gebäude dem

Betreiber übergaben. Der Betrieb des Krankenhauses läuft weiter.

Eingesetzt waren 83 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen

Feuerwehr Hamburg die mit einem Großaufgebot an Löschfahrzeugen,

Drehleitern, Rettungs- und Notarztwagen sowie diversen

Spezialfahrzeugen und Führungskräften vor Ort waren.

