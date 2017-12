POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 30.12.2017

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) – Verbotenes Zünden von

Feuerwerkskörpern

Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ist es

kurz nach dem Beginn des Verkaufs von Feuerwerkskörpern zu diversen

Vorfällen gekommen. Die Polizei musste mehrere Male aus Anlass des

verbotenen Zündens von Feuerwerkskörpern ausrücken und stellte

Feuerwerkskörper sicher. Auf die betroffenen Personen kommen nun

Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Verden

Ein 31-Jähriger Verdener konnte aufgrund aufmerksamer Zeugen an

einer weiteren Trunkenheitsfahrt gehindert werden. Der Fahrzeugführer

ist am Abend des 29.12.2017 gegen 19 Uhr im Stadtgebiet aufgrund

seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, woraufhin die Polizei

verständigt wurde. Der Fahrzeugführer konnte durch die Polizeibeamten

an seiner Anschrift angetroffen und kontrolliert werden. Hier stellte

sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Weiter konnte der 31-Jährige knapp drei Promille in seiner Atemluft

vorweisen. Es wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, wo

es zusätzlich zu Widerstandshandlungen gekommen ist. Entsprechende

Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der Achimer Straße in Verden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 15.000 Euro

ist es am Morgen des 29.12.2017 gegen 10:30 Uhr auf der Achimer

Straße in Verden gekommen. Ein 61-Jähriger Verdener scherte mit

seinem Volkswagen zum Überholen aus, obwohl sich ein Mercedes Fahrer

bereits im Überholvorgang linksseitig neben ihm befand. Beide

Fahrzeuge berührten sich daraufhin seitlich. In Folge dessen kam der

Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das

Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.

Auffahrunfall auf der Nienburger Straße in Verden

Am frühen Nachmittag des 29.12.2017 kam es auf der Nienburger

Straße in Verden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-Jähriger

Dörverdener von der tief stehenden Sonne geblendet wurde und folglich

auf einen vor ihm wartenden Opel auffuhr. Der 33-Jährige Opel Fahrer

wurde hierbei leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte

durch die eingesetzten Beamten bei dem 45-Jähriger Dörverdener eine

Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt und nachgewiesen

werden. Er räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Es wurde auf der

Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall in Blender

Durch einen Fahranfänger ist es am 29.12.2017 gegen 14:30 Uhr auf

der Landesstraße 203 Höhe Blender zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 19-Jährige aus Blender wollte nach links auf die Oister

Dorfstraße abbiegen und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte Audi

Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt

wurden und anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall

niemand.

Verkehrsunfallflucht in Verden

Durch einen 26-Jährigen Verdener ist es am frühen Abend des

29.12.2017 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallflüchtige fuhr in der Straße

Blumenwisch in Verden in eine Parklücke und beschädigte dabei das

nebenan parkende Fahrzeug. Ohne sich um die Schadensregulierung zu

kümmern entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Durch Zeugen

konnte der Verkehrsunfall und der Fahrzeugführer beobachtet werden.

Durch die eingeleitete Fahndung konnte das verursachende Fahrzeug in

einer Nebenstraße abgestellt aufgefunden werden. In dem Fahrzeug

wurden Betäubungsmittel vorgefunden. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern

an.

Fahren unter Drogeneinfluss in Ritterhude

Am Freitag Abend wurde in der Böcklerallee ein Audi kontrolliert,

dessen 18-jähriger Fahrer unter Einfluss mehrerer Betäubungsmittel

stand. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die

Weiterfahrt untersagt.

Unfall mit Sachschaden in Worpswede

Am Freitag Mittag fuhr eine 71-jährige Grasbergerin mit ihrem VW

Lupo vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Osterweder Straße

nach links in Richtung Hüttenbusch. Dabei übersah sie einen von

rechts kommenden 56-Jährigen Fahrer eines Opel Zafira. Beim

Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 3500,- Euro.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss in Hambergen

Am Freitag Abend fuhr eine 59-jährige Osterholz-Scharmbeckerin mit

ihrem Skoda in der Rainstraße beim Ausparken gegen einen geparkten VW

Golf einer 21-jährigen Vollersoderin und entfernte sich unerlaubt von

der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte die 59-Jährige

ermittelt werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss, was eine

Atemalkoholmessung mit einem Ergebnis von knapp ein Promille

bestätigte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

der 59-Jährigen sichergestellt.

Verkehrsunfall bei Dodenhof

Am 29.12.2017, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Langwedeler

den Parkplatzbereich hinter dem Warenlager. Aus unerklärlichen

Gründen übersieht er dabei den einzigen dort auf der Parkfläche

geparkten Pkw. Die beiden in dem Pkw sitzenden Personen werden bei

dem Frontalzusammenstoß verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Ottersberg unter der Telefonnummer 04205-8604 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einsatzleitstelle

Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.