POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Hydranten

Frankenthal (ots) –

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr fährt ein 47-jähriger

Frankenthaler mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

der Frankenthaler Straße in Frankenthal-Studernheim gegen einen

Hydranten. Der Hydrant wird dadurch derart beschädigt, dass eine

nicht unerhebliche Menge Wasser austritt und Teile des Parkplatzes

unter Wasser stehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

