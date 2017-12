POL-PDLU: Einbruchsversuch

Maxdorf (ots) –

Am Freitag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr versuchen

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zöllerweg in Maxdorf

einzubrechen. Der oder die Täter versuchen mit massiver Gewalt die

Terrassentür aufzuheben, was jedoch misslingt. Durch den

Einbruchsversuch entsteht ein Schaden in Höhe von ca. EUR2000,-.

Weitere Verhaltenstipps gegen Einbrecher: – Türen und Fenster

abschließen. Gekippte Fenster sind offene Fenster. – Schlüssel nicht

draußen verstecken. – Bei einem verlorenen Haustürschlüssel das

Schloss auswechseln . – Lampen mit Bewegungsmeldern im Außenbereich

installieren. – Keine Einstiegshilfen wie Leitern oder Gartenstühle

liegen lassen. – Zur Urlaubszeit: Briefkasten von Nachbarn leeren

lassen, Tageszeitungen abbestellen und das Licht im Haus über eine

Zeitschaltuhr steuern. Keine Abwesenheitsnotizen auf dem

Anrufbeantworter hinterlassen oder in Sozialen Medien

veröffentlichen.

