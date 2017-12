POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrrad

Maxdorf (ots) –

Am Donnerstagabend wird am Schillerplatz in Maxdorf das E-Bike

eines 64-jährigen Maxdorfers durch einen 35-jährigen Mann aus

Oberschwaben beschädigt. Der 35-jährige Täter kommt betrunken aus

einer Gaststätte und tritt mehrfach gegen das E-Bike. Der Täter hatte

bei der Anzeigenaufnahme vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von

4,00 Promille. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wird der Täter ins

Krankenhaus verbracht.

