POL-AA: Lauchheim / Aalen: Bahnleiche identifiziert

Aalen (ots) – Im Laufe des Freitags konnte der Leichnam, der am

Freitagmorgen gegen 09:45 Uhr an der Bahnstrecke Nördlingen – Aalen

bei Lauchheim aufgefunden wurde, identifiziert werden. Es handelt

sich um einen 18-jährigen jungen Mann aus Lauchheim. Die

polizeilichen Ermittlungen zum Todesfall dauern an.

Bezüglich der Todesfallermittlungen zu dem Bahnunfall am

Donnerstag in Aalen, im Bereich der Fackelbrücke, gibt es ebenfalls

bereits erste Erkenntnisse. Es könnte sich hierbei um einen

79-jährigen Mann aus einem Seniorenheim in Aalen handeln.

Letztendlich soll hier eine DNA-Untersuchung in den nächsten Tagen

Klarheit verschaffen.

