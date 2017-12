POL-HRO: Geisterfahrerin nach 7 Kilometer langer Irrfahrt auf der BAB 19 gestoppt

Rostock (ots) – Nur dem schnellen Handeln der Autobahnpolizisten

aus Dummerstorf und dem richtigen Verhalten anderer Fahrzeugführer

ist es zu verdanken, dass die Geisterfahrt einer 75-jährigen

Hamburgerin am heutigen Abend kurz nach 18:00 Uhr glimpflich und ohne

Fremdschäden verlief. Die offenbar desorientierte VW-Fahrerin befuhr

die Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Krummendorf und

Rostock-Süd in Fahrtrichtung Wittstock, allerdings auf der

Gegenfahrbahn. Nachdem die Fahrerin von der Polizei gefahrlos

gestoppt werden konnte, musste wegen augenscheinlicher

Kreislaufprobleme der 75-jährigen ein Notarzt hinzugezogen werden.

Sie wurde anschließend in die Uniklinik nach Rostock zur weiteren

Behandlung gebracht. Während der medizinischen Einsatzmaßnahmen und

der Bergung des PKW musste die Autobahn in Richtung Seehafen Rostock

kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zeitweise zu Stauerscheinungen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang der Geisterfahrt

aufgenommen.

Axel Ulrich

Polizeihauptkommissar

Dienstgruppenleiter AVPR Dummerstorf

