FW-EN: Kaminbrand, Verkehrsunfall und Tierrettung

Ennepetal (ots) – Am Freitag, den 29.12.2017 wurde die Feuerwehr

Ennepetal gleich zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Um 10:28Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer unklaren

Rauchentwicklung in der Deterberger Straße alarmiert. Es rückten das

Hilfeleistungslöschfahrzeug, die Drehleier und der Einsatzleitwagen

der hauptamtlichen Wache mit insgesamt 7 Beamten aus. Es handelte

sich um Rauchentwicklung aus einem Schornstein, verursacht durch das

Verbrennen eines Adventskranzes im Kamin. Der Schornstein wurde auf

dem Dach, sowie im gesamten Gebäude kontrolliert. Ein Eingreifen der

Feuerwehr war nicht nötig. Der Bezirksschornsteinfeger wurde in

Kenntnis gesetzt. Der Einsatz endete für alle eingesetzten Kräfte um

11:10Uhr.

Um 16:55Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Rettung eines

Greifvogels in die Milsper Straße alarmiert. Es rückte ein Beamter

mit dem GW – Logistik aus. Das verletzte Tier wurde von den Anwohnern

in die Obhut eines Falkners gebracht, da die Feuerwehr Ennepetal zu

einem Folgeeinsatz in die Breckerfelder Straße alarmiert wurde.

Um 17:11Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall

auf der Breckerfelder Straße alarmiert. Insgesamt 5 Beamte rückten

mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Ein PKW war aufgrund der

Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Metallzaun

ca. 2m tief auf den Parkplatz einer Firma gerutscht. Die drei PKW-

Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden durch

den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeug Batterie wurde abgeklemmt.

Der Einsatz endete um 17:45Uhr.

