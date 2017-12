FW-WRN: Feuer_3 – Brennt im Sicherungskasten

Werne (ots) –

Um 15:01 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie der Löschzug 3

aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort

„Feuer_3 – Brennt im Sicherungskasten“ in die Straße Am Fischerhof

alarmiert. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich

rechtzeitig in Sicherheit bringen und warteten vor dem Gebäude auf

die Feuerwehr. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter erkundete die

Lage und stellte einen Brand in der Unterverteilung einer Wohnung

fest. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den Brand mit einem

CO2 Löscher ab. Der betroffene Bereich wurde mit der Wärmebildkamera

auf Glutnester kontrolliert und begangen. Es wurden Lüftungsmaßnahmen

der durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche

durchgeführt. Der zur Einsatzstelle gerufene Energieversorger stellte

den Strom in dem Wohnkomplex ab. Eine Ortsansässige Elektrofirma war

sofort zu Stelle um die durch den Brand nicht mehr funktionierende

Unterverteilung notdürftig wiederherzustellen. Die Einsatzstelle

wurde an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte

mit neun Fahrzeugen. Des Weiteren an dem Einsatz beteiligt war die

Polizei, Rettungsdienst und Notarzt aus Werne sowie der

Energieversorger.

