POL-WAF: Beckum-Neubeckum, Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) – Am Freitag, 29.12.2017 zwischen 17:00 Uhr und

18:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür

in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Freytag-Straße ein. Was genau

entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht

fest. Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Tel. 02521-9110 oder

per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de .

