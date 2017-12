POL-DO: Kinder durch Feuerwerkskörper verletzt – Polizei Dortmund mahnt zur Vorsicht!

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 1456

Drei Kinder sind am Freitag (29.12.) gegen 14.20 Uhr in der

Haydnstraße verletzt worden, als ein Feuerwerkskörper explodierte.

Ein siebenjähriger Junge aus Dortmund erlitt dabei schwere

Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Siebenjährige im

Hausflur eines dortigen Wohnhauses, als der Böller in seiner Hand

explodierte. Diesen soll er zuvor von einem anderen Kind bekommen

haben. Durch die Explosion erlitt der Junge schwere Verletzungen an

der Hand und im Gesicht. Er kam zur stationären Behandlung in ein

Krankenhaus. Zwei Mädchen (7, 10) aus Dortmund wurden bei dem Vorfall

leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung aus dem

Krankenhaus entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In dem Zusammenhang mahnt die Dortmunder Polizei ausdrücklich zur

Vorsicht im Umgang mit Silvesterfeuerwerk. Feuerwerkskörper gehören

nicht in die Hände von Kindern und dürfen nur an Silvester und

Neujahr gezündet werden. Behalten Sie Ihre Kinder im Auge und weisen

Sie sie auf die möglichen Gefahren hin!

