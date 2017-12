POL-WAF: Beckum-Neubeckum, Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots) – Am Freitag, 29.12.2017 zwischen 13:15 Uhr und

16:30 Uhr parkte an der Vellerner Straße während eines B-Junioren

Fußballturniers in der Sporthalle des Kopernikus-Gymnasiums auf dem

Lehrerparkplatz am Zuweg zu den Sportanlagen ein schwarzer PKW

Mercedes. Durch einen anderen PKW wurde der Mercedes an der rechten

Seite beschädigt. Es wurde weißer Lackanrieb aufgefunden. Der

Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es

entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen

Täter bitte an die Polizei in Beckum, Tel.: 02521-9110 oder per

E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de .

