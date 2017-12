BPOL-HH: Sicherheitsdienstmitarbeiter der Wandelhalle attackiert und verletzt

Hamburg (ots) –

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei versetzte ein äußerst

aggressiver Mann (m.52) einem Sicherheitsdienstmitarbeiter der

Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof nach einem „Platzverweis“ eine

sogenannte „Kopfnuss“ in das Gesicht. Der Geschädigte (m. 27) erlitt

Platzwunden an der Ober- und Unterlippe; lehnte aber eine

rettungsärztliche Versorgung vor Ort ab.

Zuvor belästigte der Beschuldigte in aggressiver Form Reisende in

der Wandelhalle. Der geschädigte Sicherheitsdienstmitarbeiter

beobachtete den Vorfall und forderte den Mann auf die Wandelhalle zu

verlassen. Diese Aufforderung quittierte der Aggressor unvermittelt

mit einer Kopfnuss in das Gesicht des Geschädigten.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten vorläufig

fest. Der 52-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv und musste

gefesselt dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt werden.

Während der Zuführung beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten

Polizeibeamten mehrfach.

Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest.

Im Anschluss bekam der Mann in einer Gewahrsamszelle ausreichend

Gelegenheit zur Beruhigung.

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren

(Körperverletzung, Beleidigung) eingeleitet. Der Mann musste später

wieder entlassen werden. Die Tathandlung wurde von

Überwachungskameras erfasst und aufgezeichnet. Die weiteren

Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion

Hamburg geführt.

