POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) – Dorsten:

Ein Fenster eines Pfarrhauses an der Hauptstraße wurde zwischen

Sonntag und Donnerstag von Unbekannten aufgehebelt. Die Einbrecher

durchsuchten die Räume und nahmen einen Fernseher mit.

Herten:

Am Pösken wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Fenster einer

Wohnung aufgehebelt. Ob die Einbrecher aus der Wohnung etwas

gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Gegen 20.50 h hörte eine Bewohnerin am Dr.-Klausener-Weg Geräusche

in ihrer Wohnung. Als sie den Geräuschen nachging, hörte sie Personen

flüstern und entdeckte ein offenes Fenster. Offensichtlich waren

Unbekannte durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen, durch die

Bewohnerin gestört worden und unerkannt geflüchtet. Eine Beschreibung

liegt nicht vor.

Marl:

Aus einem Zigarettenautomaten an der Max-Reger-Straße haben

Unbekannte in der Nacht zu Freitag Zigaretten und Geld gestohlen. Der

Automat war vermutlich mit Böllern gesprengt worden. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in

Verbindung zu setzen.

Oer-Erkenschwick:

Durch eine aufgehebelte Balkontür gelangten Einbrecher zwischen

Samstag und Donnerstag in ein Wohnung an der Zillestraße. Sie

durchsuchten die Wohnräume und nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln,

haben Einbrecher zwischen Samstag und Donnerstag eine Kellertür eines

Hauses an der Lippestraße aufgebrochen. Die Eindringlinge

durchsuchten das Haus und entkamen unerkannt. Was sie mitgenommen

haben, muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

