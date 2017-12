POL-PDKH: Vandalismus – Zeugen gesucht

Weiler bei Bingen (ots) – Die Polizei Bingen sucht Zeugen nach

einer Sachbeschädigung an der Rhein-Nahe-Halle in Weiler. Im

Tatzeitraum vom späten Nachmittag des Heiligabends bis zum Morgen des

1. Weihnachtsfeiertags beschädigten Unbekannte die Jalousie der

Bürgerstube. Gibt es Anwohner die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben? Hinweise bitte an die Polizei Bingen: 06721-9050.

