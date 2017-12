POL-LG: DNA-Treffer

Lüneburg (ots) – Aufgrund diverser gleichgelagerter Anfragen

ergeht ergänzend zur Pressemitteilung vom 27.12.2017, 22.06 Uhr,

folgender Hinweis : Der Polizei ist seit dem 28.02.2017 bekannt, dass

eine in einem der Fahrzeuge der Opfer der sogenannten Göhrdemorde

gesicherte DNA-Spur mit der DNA von Kurt Werner W. übereinstimmt. Die

Ermittlungsverfahren dauern jedoch noch an. Insbesondere die

Göhrdemorde bedürfen weiterhin der Auflklärung. Während eines

laufenden Ermittlungsverfahrens ist hinsichtlich jeder einzelnen Spur

und hinsichtlich jeder gewonnenen Erkenntnis abzuwägen und zu

bewerten, ob eine Bekanntgabe gegebenenfalls aktuell laufende oder

zukünftige Ermittlungsmaßnahmen gefährden könnte. Sobald das

schriftliche Obduktionsgutachten im Fall Birgit M. vorliegt und eine

aus hiesiger Sicht abschließende Bewertung im Fall Birgit M. und /

oder der sog. Göhrdemorde möglich ist, werden die zuständige

Staatsanwaltschaft Lüneburg und die Polizeidirektion Lüneburg die

Medien/Öffentlichkeit über die Ermittlungsergebnisse in Kenntnis

setzen.

