POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Autofahrer nach Unfallflucht mit schwerverletztem Fußgänger in Ludwigsburg in Haft

Ludwigsburg (ots) – Der Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart hat

am Freitag einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten

Haftbefehl gegen den 47-jährigen Fahrer eines Transporters erlassen

und in Vollzug gesetzt, der am 13. Dezember gegen 18:20 Uhr in der

Friesenstraße einen 73-jährigen Fußgänger angefahren und mit

schwersten Verletzungen zurückgelassen hatte. Wie wir berichteten,

hatte der 73-Jährige versucht, im Bereich einer Bushaltestelle die

Friesenstraße zu überqueren und war dabei von dem in Richtung Oßweil

fahrenden Transporter erfasst worden. Nach der Kollision war der

47-Jährige mit seinem Fahrzeug noch gegen einen geparkten Volvo

gestoßen und anschließend davongefahren. Ein Zeuge hatte den Unfall

jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs

gemerkt, das wenig später von Polizeibeamten auf einem nahegelegenen

Discounter-Parkplatz entdeckt wurde. Der Tatverdächtige wurde im

Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ermittelt und

vorläufig festgenommen. Er stand den polizeilichen Ermittlungen

zufolge zur Unfallzeit deutlich unter Alkoholeinwirkung.

