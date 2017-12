POL-MA: 60-jährige Fußgängerin missachtet Rotlicht und wird von PKW erfasst.

Mannheim (ots) – Eine 60-jährige Fußgängerin rannte trotz Rotlicht

über die Neckarauer Straße in Höhe der Haltestelle Lettestraße um

offensichtlich eine Straßenbahn zu erreichen. Eine 31-jährige

Opel-Fahrerin hatte zunächst an der roten Ampel angehalten und war

gerade im Begriff bei Grünlicht anzufahren, als die Fußgängerin vor

das Auto lief und erfasst wurde. Die Fußgängerin zog sich eine

Armverletzung und eine leichte Kopfverletzung zu und wurde in eine

Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrsunfallaufnahme West unter

Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

