POL-H: Randalierer leistet in Café in der City Widerstand

Hannover (ots) – Am frühen Abend hat heute (28.12.2017) ein

73-Jähriger zunächst Gäste eines Cafés in der Grupenstraße angepöbelt

und anschließend den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber massiven

Widerstand geleistet. Im Rahmen der Festnahme hat der Randalierer das

Bewusstsein verloren und ist mit einem Rettungswagen in eine Klinik

verbracht worden.

Der 73-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge bereits eine größere

Menge Alkohol getrunken, als er gegen 18:00 Uhr begann, andere, um

ihn herum sitzende Gäste des Cafés zu beleidigen und zu provozieren.

Nachdem er auch auf Aufforderung durch das Service-Personal die

Gaststätte nicht verlassen wollte, sondern weiter für Ärger sorgte,

riefen die Angestellten die Polizei. Versuche der Beamten, beruhigend

auf den betrunkenen Senior einzuwirken, blieben erfolglos. Im

weiteren Verlauf des Einsatzes griff der 73-Jährige die Polizisten an

und schlug nach ihnen. Um diesen Angriff abzuwehren, setzten die

Beamten sich körperlich zur Wehr und brachten den Randalierenden zu

Boden. Auch im Liegen versuchte der 73-jährige weiter, die

Uniformierten zu schlagen. Als er unvermittelt das Bewusstsein

verlor, wurde die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund seiner Leibesfülle

konnte der Mann nicht mit einem normalen Rettungswagen transportiert

werden, so dass die Rettungswagen-Besatzung sowie eine hinzugerufene

Notärztin ihn bis zum Eintreffen eines Spezialwagens der Feuerwehr im

Café medizinisch versorgen mussten. Lebensgefahr besteht nach Angaben

der behandelnden Ärzte nicht. Gegen den 73-Jährigen wurden

Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs sowie tätlichem Angriffs auf

Polizeibeamte eingeleitet. /pfe

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Hannover | Publiziert durch presseportal.de.