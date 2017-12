POL-DU: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Kradfahrer

Rheinhausen (ots) – Am 28.12.2017, gegen 15:39 Uhr, befuhr ein

18-Jähriger mit seinem PKW Hyundai die Neue Krefelder Straße in

Richtung Rheinhausen-Mitte und beabsichtigte an der Kreuzung Neue

Krefelder Str. / Lindenstraße nach links in die Lindenstraße

abzubiegen. Beim Abbiegevorgang achtete er nicht auf einen

entgegenkommenden 44-jährigen Kradfahrer, der mit seiner Honda in

Fahrtrichtung Rumeln-Kaldenhausen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es

zum Zusammenstoß. Dabei schleuderte der Kradfahrer nach rechts und

kam vor einem Ampelmast neben dem Krad zum Liegen. Ein zufällig

vorbeifahrender Polizeibeamte mit seinem Dienstfahrzeug leistete

umgehend erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Mittels

Rettungshubschrauber wurde der Kradfahrer dem Krankenhaus zugeführt.

Er wurde notoperiert, es besteht akute Lebensgefahr. Während der

Unfallaufnahme erlitt ein 16 – jähriger Mitfahrer des PKW einen

Kreislaufzusammenbruch, brach vor Ort zusammen und zog sich dabei

Gesichts- und Handverletzungen zu. Der Mitfahrer musste ebenfalls

ärztlich behandelt werden und wurde anschließend zur ambulanten

Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der 18 jährige PKW Fahrer und

ein weiterer 38-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die beiden

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 4500

Euro. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca.

1,5 Stunden gesperrt werden.

