POL-AA: Ostalbkreis: Aalen – Person von Zug erfasst und tödlich verletzt

Aalen (ots) – Aalen: Person von Zug erfasst und tödlich verletzt

Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr fuhr der IC 2064 von Aalen in

Richtung Stuttgart etwa auf Höhe der Bahnüberführung der Stuttgarter

Straße in Aalen. Zu diesem Zeitpunkt betrat ein Mann den Gleiskörper

und wurde von dem Zug, der in diesem Bereich mit einer

Geschwindigkeit von annähernd 100 km/h fährt, erfasst. Der Mann wurde

hierbei tödlich verletzt. Der Bahnverkehr musste auf der Strecke

umgehend eingestellt werden und wurde nach Abschluß der polizeilichen

Maßnahmen um 20 Uhr wieder freigegeben. Den Fahrgästen, die den Zug

verlassen wollten, wurde dies durch die Bundespolizei und den

Notfallmanager der Deutschen Bahn ermöglicht. Sie wurden sicher bis

zum Kreisverkehr Stuttgarter Straße geleitet. Die Feuerwehr Aalen war

zum Ausleuchten im Einsatz. Beim derzeitigen Ermittlungsstand kann

noch keine Aussage getroffen werden, ob ein Unfall oder ein Suizid

vorliegt. Der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.