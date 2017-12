POL-FR: Gebäudebrand – Landwirtschaftlich genutzter Gebäudeteil gerät in Brand – bislang kein Hinweis auf verletzte Personen – Sachschaden – Erstmeldung

Freiburg (ots) – Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Löffingen, Ortsteil: Unadingen

Am 28.12.2017, gegen 19:35 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle

von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg eine Rauchentwicklung in

einem Gebäude in Unadingen mitgeteilt. Eine Nachbarin stellte kurz

darauf fest, dass bereits Flammen aus Fenstern im Erdgeschoss

drangen.

Die Brandursache ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zu Folge

wird das Gebäude, beziehungsweise der betroffene Gebäudeteil nur noch

landwirtschaftlich genutzt.

Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert und begann vor Ort sofort

mit den Löscharbeiten an dem Gebäude.

Eine Gefährdung der Bevölkerung in den umliegenden Anwesen durch

den Rauch kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Stand: 20:15 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

