POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Sinzig (ots) – In der Barbarossastraße, in Höhe des Amtsgerichts,

kam es am Freitag, den 22.12.2017 um die Mittagszeit zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin erheblich

verletzt wurde. Die Geschädigte war beim Überqueren der Fahrbahn von

einem Pkw erfasst worden. Die Insassen des beteiligten Fahrzeugs

verbrachten die schwer verletzte Frau in ärztliche Behandlung,

entfernten sich dann jedoch, ohne die erforderlichen Angaben zu

hinterlassen. Hinweise bezüglich des flüchtigen Verursachers nimmt

die Polizeiinspektion Remagen unter 02642/93820 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-93820

piremagen.wache@polizei.rlp.de

Guido Bambach, Polizeihauptkommissar

