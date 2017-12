POL-VIE: Kreispolizeibehörde Viersen: Landrat und Abteilungsleiter bringen ihre tiefe Trauer und Bestürzung zum Ausdruck

Kreispolizeibehörde Viersen: (ots) –

Mit sehr großer Bestürzung haben Landrat Dr. Andreas Coenen und

der Abteilungsleiter der Polizei Viersen, LPD Manfred Krüchten, auf

den tragischen Ausgang des Einsatzes der Viersener Polizei am

Mittwochabend auf der BAB 61 reagiert. Der Abteilungsleiter, der

sofort am Mittwochabend die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der

Polizeiwache Viersen aufsuchte, informierte den in Urlaub weilenden

Landrat über den Tod der jungen Polizistin und die schweren

Verletzungen einer 48-jährigen Beamtin der Viersener Polizeiwache

sowie eines in der Ausbildung befindlichen 22-jährigen

Kommissaranwärters.

Landrat Dr. Andreas Coenen: „Ich bin zutiefst betroffen und

spreche der Familie der Verstorbenen mein herzlichstes Beileid aus.

Den beiden schwer verletzten Polizeibeamten wünsche ich eine

hoffentlich schnelle und vollständige Genesung. Was immer in meiner

Macht als Leiter der Kreispolizeibehörde Viersen steht, werde ich

tun, um sowohl den trauernden und bangenden Familien und Freunden der

betroffenen Mitarbeitern wie auch der gesamten Belegschaft der

Kreispolizeibehörde Viersen beizustehen.“

Bereits am Mittwochabend fanden sich auf der Viersener

Polizeidienststelle Betreuungsteams, Notfall- und Polizeiseelsorger

ein, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser sehr

belastenden Situation beizustehen. Die Betreuungsmaßnahmen dauern

derzeit noch an.

Abteilungsleiter Manfred Krüchten: „Natürlich stehen die Türen

sowohl beim Landrat als auch bei mir für jeden Mitarbeiter offen, der

Gesprächsbedarf hat. Ich bedanke mich ausdrücklich für die

professionelle Hilfe der Betreuungsteams und Seelsorger bei der

Bewältigung dieser sehr belastenden und traurigen Situation. Mein

ausdrücklicher Dank geht auch an meine Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter sowie viele Polizei- und Aufsichtsbehörden, die die

Viersener Wache auch in den nächsten Tagen im Einsatz unterstützen

werden, damit unsere am schwersten betroffenen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Viersener Polizeiwache in Ruhe trauern und das

Erlebte verarbeiten können.“

Viele Beileidsbekundungen von Polizeibehörden in der ganzen

Bundesrepublik und Bürgerinnen und Bürgern haben die Behörde heute

auf den unterschiedlichsten Wegen erreicht. Die mitfühlenden Worte

trösten. Dafür bedanken wir uns herzlich. Unsere Gedanken sind bei

den Familien und Freunden unserer Kolleginnen und unseres

Kollegen./ah (1788)

