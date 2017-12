POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Freinsheim (ots) –

Ein 53-Jähriger Citroen-Fahrer befuhr am 28.12.2017 gegen 12:30

Uhr die L455 von Großkarlbach kommend in Fahrtrichtung Freinsheim. Im

Kurvenbereich kam er nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die

Kontrolle und kam nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er

frontal mit einer entgegenkommenden 51-Jährigen Mitsubishi-Fahrerin,

welche sich auf den Weg von Freinsheim nach Großkarlbach befand. Die

51-Jährige Mitsubishi-Fahrerin wurde durch den Aufprall eingeklemmt

und konnte nur durch den Einsatz der Feuerwehr aus dem Fahrzeug

geborgen werden. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen

und wurden zur weiteren Behandlungen ins KH Bad Dürkheim und BG

Ludwigshafen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Froese, POK´in

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.