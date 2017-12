POL-NE: Tageswohnungseinbrecher aktiv – Polizei sucht Zeugen

Neuss/Korschenbroich (ots) –

Beute in Form von mehreren Notebooks und Handys machten Einbrecher

am Mittwoch (27.12.) an der Neusser Weyhe in Neuss-Weissenberg.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr gelangten sie durch ein

aufgedrücktes Fenster in ein Reihenhaus. Dort durchsuchten sie das

Mobiliar und entkamen anschließend unerkannt.

Am gleichen Tag waren Diebe in Korschenbroich unterwegs. In der

Zeit von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr schafften sie es, die Terrassentür

eines Einfamilienhauses an der Straße „Im Dorffeld“ aufzuhebeln. Von

dort ging es weiter in die Wohnung. Nachdem die Täter diese

durchsucht hatten, entkamen sie unerkannt. Was ihnen an Beute in die

Hände fiel, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Taten geben können,

werden gebeten, sich mit dem zentralen Kriminalkommissariat 14 in

Neuss in Verbindung zu setzen (Telefon 02131 3000).

Das Aufbrechen eines Fensters, einer Balkon- oder Terrassentüre

ist in aller Regel ein Aufwand von wenigen Sekunden. In weit über der

Hälfte aller Fälle hebeln die Täter diese mit einfachem Werkzeug zum

Beispiel einem Schraubendreher auf. Das Einschlagen der Verglasung

hingegen ist seltener. Besonders beliebt sind leicht erreichbare

Fenster zum Beispiel im Erdgeschoss oder Souterrain aber auch

Fenster, die über Balkone, Anbauten oder Pergolen erreichbar sind.

Sportliche Einbrecher nutzen in den Fällen Gartenmöbel, Mülltonnen

oder Ähnliches als Kletterhilfen. Oft sind (Terrassen-) Türen und

Fenster Schwachstellen an einem Haus, was den Einbruchschutz

betrifft. Technische Sicherungen, durch die der Arbeitsaufwand und

damit das Entdeckungsrisiko der Einbrecher erhöht werden, können zum

Teil nachgerüstet werden. Die Experten des Kriminalkommissariats

Prävention und Opferschutz der Polizei beraten kompetent und

kostenlos, wie sich Wohnungsinhaber vor ungebetenen Gästen schützen

können. Vereinbaren Sie einen Termin unter Telefon 02131 3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.