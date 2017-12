POL-BO: In der Metzgerei abgelenkt: Handtasche auf und Bargeld weg – Wer kennt die Kriminellen?

Herne (ots) –

Bisher führten die Ermittlungen der Polizei noch nicht zur

Identifizierung der abgebildeten Personen. Die Polizei fragt jetzt:

Wer kennt die kriminellen Männer?

Bereits am 17. November, Freitag gegen 13 Uhr, wurde eine betagte

Hernerin (85) in einer Metzgerei an der Herner Bebelstraße um ihr

Bargeld aus der Handtasche bestohlen.

Zuvor wurde die rüstige Frau in der Filiale eines Geldinstitutes

an der Bahnhofstraße, als sie gegen 12.10 Uhr Geld abhob, offenbar

ausgespäht und verfolgt.

An der Bedienungstheke der Fleischerei suchten die noch

Unbekannten die Nähe zu der 85-Jährigen und lenkten diese so

geschickt ab, dass sie den Reißverschluss der Handtasche öffnen und

das Bargeld der Frau stehlen konnten. Bilder der Verdächtigen sind

nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien

frei gegeben worden. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer

02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und

Zeugenhinweise.

