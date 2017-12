POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) – Bottrop:

Mit Schmuck entkamen Unbekannte, die am Mittwoch im Laufe des

Tages in eine Wohnung eines Hauses am Lerchenweg eingebrochen sind.

Die Eindringlinge versuchten vergeblich, die Terrassentür

aufzuhebeln. Danach schlugen sie die Scheibe ein und gelangten so in

die Wohnräume.

Dorsten:

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher zwischen

Dienstag und Mittwoch in eine Schule an der Straße „Im Werth“. Die

Diebe brachen in der Schule weitere Türen und einen Tresor auf. Was

sie genau mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen haben, drangen Unbekannte

in den letzten Tagen in ein Haus an der Debbingstraße ein. Sie

durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas

mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Herten:

Ein Fenster einer Wohnung an der Schiernfeldstraße wurde zwischen

Montag und Mittwoch von Unbekannten aufgehebelt. Die Wohnung wurde

durchsucht, bevor die Täter unerkannt entkamen. Was sie erbeutet

haben, steht noch nicht fest.

Marl:

Mit einem Blumenkübel schlug ein Einbrecher am Donnerstag um 04.30

h an einer Imbissstube an der Schachtstraße eine Scheibe ein. Durch

die Öffnung drang er in den Geschäftsraum ein und nahm Zigaretten und

Spirituosen mit. Dann flüchtete er unerkannt. Der Einbrecher wird wie

folgt beschrieben: ca. 25 bis 35 Jahre alt, kurze, helle Haare, trug

helle Bekleidung. Kurze Zeit später, gegen 05.10 h warf ein

Unbekannter einen Gullydeckel gegen eine Scheibe eines

Verbrauchermarktes an der Schillerstraße. Der Gullydeckel prallte ab,

die Tür öffnete sich trotzdem, da bereits Mitarbeiter im Geschäft

waren. Der Unbekannte rannte in das Geschäft, raffte von einem Tisch

Feuerwerkskörper zusammen und flüchtete mit seiner Beute.

Möglicherweise nutzte er zur Flucht ein Auto. Der Unbekannte wird wie

folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, ca. 25-30 Jahre alt, blonde bis

mittelblonde, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und

einer dunklen Hose. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, prüft jetzt

die Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter

0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Recklinghausen:

Unbekannten schlugen die Scheibe eines Tores an einem Autohaus am

Westring ein und hebelten eine Tür auf. Ob die Täter im Objekt waren

und etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

