POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Scheer

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am

Mittwoch gegen 10.00 Uhr auf der Gräfin-Monika-Straße. Ein

77-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Straße, kam aus bislang

ungeklärter Ursache über die Gegenfahrspur nach links von der

Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Fiat. Durch die

Kollision wurde der Fiat auf eine angrenzende Grundstücksmauer

geschoben. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste von der

Unfallstelle abtransportiert werden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am

Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Straße „In den Burgwiesen“. Eine

61-Jährige bog aus dem Parkplatz eines Discounters nach links in die

Straße ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer herannahenden

77-Jährigen und streifte deren Pkw.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden entstand am heutigen Donnerstag gegen

10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße

„Schlehenrain“. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich

beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Ford Kuga und verließ

unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bad

Saulgau, Tel. 07581-482-0.

