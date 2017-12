LPI-SHL: Einbruch in Spielothek

Zella-Mehlis (ots) – In den frühen Morgenstunden brachen am

Mittwoch Unbekannte in eine Spielothek in der Hauptstraße in

Zella-Mehlis ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Automaten auf und

entwendeten aus ihnen das Geld. Die Kriminalpolizei Suhl hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 03681

32-1466 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen,

welche am 27. Dezember um 2.40 Uhr in Tatortnähe gesehen wurden.

