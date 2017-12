POL-MI: Polizei des Mühlenkreises fährt elektrisch ins neue Jahr

Kreis Minden-Lübbecke (ots) –

Äußerlich wirkt er in seinem Reflexsilber eher unscheinbar, dafür

ist er im Inneren mit einem „elektrischen Herzen“ versehen, so eine

Kurzbeschreibung des neuesten Dienstwagens der Kreispolizeibehörde:

Einem e-Golf der neuesten Generation. Das Elektroauto wird allerdings

nicht im Streifendienst verwandt, sondern als Kurierfahrzeug sowie

für Dienstfahrten eingesetzt. „Unter dem Motto – Polizei fährt grün –

will die Polizei des Mühlenkreises hiermit einen Beitrag zur

Minderung des Kohlendioxidausstoßes leisten“, so Behördenleiter und

Landrat Dr. Ralf Niermann bei der Vorstellung des Fahrzeugs.

Wenn man auf das Dienstgelände der Polizei in der Marienstraße

fährt, steht dort eine Vielzahl verschiedener Autos unterschiedlicher

Hersteller. Da fällt der Golf auf den ersten Blick überhaupt nicht

auf. Auf den zweiten Blick sticht aber das Elektrokabel hervor,

welches das Fahrzeug mit der Ladestation an der Garage verbindet.

Auch im Inneren des Wagens gibt es kaum Unterschiede zum Model mit

Verbrennungsmotor. Startet man das Fahrzeug allerdings, hört der

Fahrer nicht die bekannten Geräusche eines Motors. Ansonsten fährt

sich der 136 PS starke e-Golf wie jedes andere Auto. Unter

dienstlichen Einsatzbedingungen schafft der Wagen je nach gewähltem

Fahrmodus eine Reichweite von rund 200 Kilometern. „Genau richtig für

das Einsatzgebiet im Mühlenkreis“, erläutert Polizeidirektor Detlef

Stüven, und der Abteilungsleiter der Polizei ergänzt: „Wir wollen

hiermit unseren Fuhrpark umweltfreundlicher aufstellen und auch

praktische Erfahrungswerte über diese Art von Mobilität sammeln.“ Im

polizeilichen Alltag wird der e-Golf auf rund 20.000 Kilometer

Jahresfahrleistung gelangen.

Das „Tanken“ des Elektroautos an der speziellen Ladestation dauert

rund fünf Stunden, eine Schnellladung auf 80 Prozent der

Akkukapazität dagegen nur 45 Minuten. Auch eine Haushaltssteckdose

kann man zur Ladung der Batterie verwenden, dies verlangt aber fast

16 Stunden Geduld.

