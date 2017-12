POL-PDLU: Mit Schreckschusswaffe erwischt

Speyer (ots) – Am heutigen Nachmittag gg. 15.30 Uhr wurde die

Polizeiinspektion Speyer über einen Mann informiert, der am Postplatz

mehrfach mit einer Waffe in die Luft geschossen haben soll. Im Rahmen

einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die gesuchte Person

aufgrund der guten Personenbeschreibung in der Maximilianstraße

gesehen und nach einer kurzen Verfolgung durch Polizeikräfte

festgenommen werden. Ein namentlich noch unbekannter Passant brachte

dabei den Flüchtenden zu Fall und begünstigte so die zeitnahe

Festnahme. Der 28-jährige Tatverdächtige aus Speyer gab an, dass er

die bei der Festnahme aufgefundene Schreckschusswaffe für den

kommenden Jahreswechsel ausprobieren wollte. Da bei einer im Zuge der

Ermittlungen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung auch noch geringe

Mengen an Betäubungsmitteln gefunden wurden, kommen auf den jungen

Mann nun zwei Ermittlungsverfahren zu. Die Schreckschusswaffe wurde

sichergestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Speyer (06232-137-0) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Pressestelle

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.