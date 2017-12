POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße Ecke Ringstraße (ots) – Am

27.12.2017 gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einer Fußgängerin.

Die 64-jährige PKW-Fahrerin befuhr hier die Mannheimer Straße in

Richtung Hackenheim und wollte an der Kreuzung zur Ringstraße links

abbiegen. Dabei übersah sie die 77-jährige Fußgängerin, die gerade

die Straße überquerte und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin fiel

dadurch zu Boden und verletzte sich am Arm und am Brustkorb. Sie

wurde darauf vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

PI Bad Kreuznach, 0671-8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.