POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Tötungsdelikt zum Nachteil einer 15-Jährigen

Kandel (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es in

einem Drogeriemarkt in Kandel zu einem Streit zwischen einem

15-jährigen Afghanen und einer 15-jährigen Deutschen. Im weiteren

Verlauf zog der 15-Jährige ein Messer und stach auf diese ein, welche

im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der Täter konnte durch

Passanten überwältigt und durch die Polizei festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

