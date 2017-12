POL-HAM: Münsterstraße – Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Hamm-Heessen (ots) – Am Mittwoch, gegen 17.05 Uhr kam es auf der

Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 44 Jahre alte Frau

leicht verletzt wurde. Die Frau wurde in einem Hammer Krankenhaus

ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Zur

Unfallzeit befuhr die Geschädigte mit ihrem Opel die Münsterstraße in

Richtung Stadtmitte. An einem Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt

bremsen. Dies erkannte die Fahrerin eines Fiat zu spät und fuhr auf

den Opel auf. (bs)

