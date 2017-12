POL-KLE: Kleve – Vermisster 16-Jähriger tot aufgefunden (Nachtrag zu den Meldungen vom 19.12.2017, 13.13 Uhr, 22.12.2017, 12.06 Uhr, und 23.12.2017, 14.37 Uhr)

Kleve (ots) – Der seit Samstag, 16. Dezember 2017, vermisste

16-jährige Klever ist tot. DLRG-Taucher fanden ihn am heutigen Tag

bei den polizeilichen Suchmaßnahmen im Spoykanal.

Am gestrigen zweiten Weihnachtstag hatte sich eine Bürgerin bei

der Klever Polizei gemeldet und angegeben, beim Spaziergang mit ihrem

Hund am Spoykanal ein Handy gefunden zu haben. Die Auswertung des

Handys ergab, dass es dem 16-Jährigen gehört. Der Bereich des

Fundortes und die weitere Umgebung wurden daraufhin am heutigen Tag

abgesucht. Hierbei kamen neben einem Polizeihubschrauber auch wieder

Kräfte von I.S.A.R Germany und der DLRG zum Einsatz.

Der Bereich nördlich der B 9-Überführung (Klever Ring) wurde durch

die Taucher abgesucht, da das Handy in dieser Höhe gefunden worden

war. Gegen 16.20 Uhr fanden Taucher der DLRG den 16-Jährigen dort tot

auf dem Grund des Spoykanals.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Todesursache

dauern an, bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Angehörige werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

